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MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

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Giriş: 09.09.2020 10:03
Güncelleme:09.09.2020 10:34
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı. Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, düşmanı denize döken kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla bir video yayımladı.

Savaştan görüntülerin yer aldığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.

MSB paylaştı! İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
MSB paylaştı! İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
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