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MSB, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterlerinin görüntüsünü paylaştı

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Giriş: 01.02.2021 18:45
Güncelleme:01.02.2021 18:55
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kars'ta yaptığı "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere giden Atak helikopterleri, Kars Kalesindeki Türk bayrağını selamladı. O ana ait görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı...

1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.

Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopterin, Kars Kalesi'nin etrafında dolaşıp Türk bayrağını selamlaması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Kale etrafında tur atan helikopterler, tatbikat alanına gitti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile gerçekleştirilecek müşterek tatbikatta görev yapacak ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinden "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda görev yapacak olan ATAK helikopterlerimiz, Kars Kalesi'nde dalgalanan şanlı bayrağımızı selamladı." ifadeleri kullanıldı.

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