MSB günler öncesinden operasyon sinyalini vermişti: Hesabını misliyle ödeyecekler

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İstiklal Caddesindeki terör saldırısı sonrasında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen operasyonun sinyalini vermişti. Saldırının bedelinin ödetileceğini vurgulayan MSB, "İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. Bakanlık bugün yaptığı paylaşımda ise, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadelerini kullandı.