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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

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Giriş: 18.02.2021 19:14
Güncelleme:18.02.2021 19:17
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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