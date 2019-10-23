MSB duyurdu: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır

Son dakika haberin göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı hakkında basın açıklaması yapıldı. Açıklamada,"BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır." denildi.