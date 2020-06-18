18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB duyurdu: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi | Video

MSB duyurdu: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 14:13
Güncelleme:18.06.2020 14:20
Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılan 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.

MSB duyurdu: Darbeci Hafter'e darbe!
MSB duyurdu: Darbeci Hafter'e darbe!
BM'nin ilk Türk Başkanı'ndan açıklama geldi
BM'nin ilk Türk Başkanı'ndan açıklama geldi
Trablus zirvesi ne anlama geliyor?
Trablus zirvesi ne anlama geliyor?
LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması!
LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması!
CHP ile İP arasında gerilim Çanakkale'de devam ediyor
CHP ile İP arasında gerilim Çanakkale'de devam ediyor
İstanbul'un sahilleri alarm veriyor!
İstanbul'un sahilleri alarm veriyor!
Koronada yeni dalga olursa ne yapılacak?
Koronada yeni dalga olursa ne yapılacak?
Türkiye dosta güven düşmana korku salıyor
Türkiye dosta güven düşmana korku salıyor
Küçüksu deresinin içler acısı hali havadan görüntülendi!
Küçüksu deresinin içler acısı hali havadan görüntülendi!
ATAK'lar hedefleri böyle vurdu!
ATAK'lar hedefleri böyle vurdu!
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ilk 36 saat
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ilk 36 saat
Fırtına obüsü hedefleri böyle imha etti!
Fırtına obüsü hedefleri böyle imha etti!
Daha Fazla Video Göster