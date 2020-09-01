MSB duyurdu! Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi." denildi. Bakan Akar, Konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile birlikte heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmelerde Bakan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.



