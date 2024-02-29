MSB duyurdu: ABD'den gönderilen F-16 mektupları Türkiye'ye ulaştı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından hazırlanan mektupların Bakanlığa ulaştığını ve ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

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