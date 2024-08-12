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MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 14:43
Güncelleme:12.08.2024 14:45
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Hainlere yapılan hava operasyonunda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
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17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
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