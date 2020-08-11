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MSB bu video ile duyurdu: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

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Giriş: 11.08.2020 20:56
Güncelleme:11.08.2020 21:02
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin mîsâkının Mavi Vatan olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır.'' ifadeleri kullanıldı.
MSB bu video ile duyurdu: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır
MSB bu video ile duyurdu: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır
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