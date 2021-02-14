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MSB açıkladı: 13 şehit verdiğimiz mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Giriş: 14.02.2021 12:57
Güncelleme:14.02.2021 13:08
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

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