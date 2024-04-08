Mozambik Adası'nda tekne kazası: En az 94 kişi hayatını kaybetti

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletine bağlı Mozambik adası yakınlarında pazar günü kolera salgınından kaçan ve aşırı yüklenmiş bir teknenin alabora olması sonucu en az 94 kişi hayatını kaybetti.

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