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MOSSAD'a casusluk davasında karar

MOSSAD'a casusluk davasında karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 14:31
İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 57 sanıklı davada karar çıktı. 35 sanığa casusluk suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
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