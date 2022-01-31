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MOBESE görüntülerini yayınlamak suç mu? İBB neden skandallarla gündeme geliyor?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 10:15
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "MOBESE görüntülerini sızdıranların takipçisiyim" açıklaması Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik MOBESElerin kullanım şekillerini anlatırken İstanbul'daki kameralara erişimin herkese açık olduğunu hatırlattı ve "MOBESElerden medet ummak çaresizliğin göstergesidir" dedi.
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