MOBESE görüntülerini yayınlamak suç mu? İBB neden skandallarla gündeme geliyor?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "MOBESE görüntülerini sızdıranların takipçisiyim" açıklaması Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik MOBESElerin kullanım şekillerini anlatırken İstanbul'daki kameralara erişimin herkese açık olduğunu hatırlattı ve "MOBESElerden medet ummak çaresizliğin göstergesidir" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN