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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 09:53
Son dakika haberi... MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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