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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 10:32
Güncelleme:26.06.2024 10:35
MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
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