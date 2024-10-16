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MİT’ten Suriye üst düzey operasyon! Mazlum kod adlı Hüseyin Öztürk ve Zelal Afrin kod adlı Vidan Fate etkisiz hale getirildi

MİT’ten Suriye üst düzey operasyon! Mazlum kod adlı Hüseyin Öztürk ve Zelal Afrin kod adlı Vidan Fate etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 10:10
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi
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