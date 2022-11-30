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MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! Fatma Onur etkisiz hale getirildi

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Giriş: 30.11.2022 09:40
Son dakika haberi… Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
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