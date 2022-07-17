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MİT’ten PKK’ye nokta operasyon! Turuncu listedeki İzzzettin İnan Duhok-Gara’da öldürüldü

A Haber
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Giriş: 17.07.2022 09:57
Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan, Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatını veren isim olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
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MİT’ten PKK’ye nokta operasyon
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