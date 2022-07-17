17 Temmuz 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MİT’ten PKK’ye nokta operasyon! Turuncu listedeki İzzzettin İnan Duhok-Gara’da öldürüldü
Son dakika haberi... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan, Hatay'daki orman yangınında sabotaj talimatını veren isim olduğu ortaya çıktı. Detayları A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.