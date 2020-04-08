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08.04.2020

MİT'ten nokta operasyonu! PKK'nın sapkınlığını örtbas ettiği 'Zinar' kod adlı terörist Fadıl Ekinci öldürüldü | Video

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın Zap bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Irak Zap alanı sorumlularından, mavi kategoride aranan 'Zinar' kod adlı terörist Fadıl Ekinci etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, terörist Fadıl Ekinci'nin eşcinsel ilişkilere zaafı olduğu ve PKK yöneticilerinden 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi Kemal Atalay ile sık sık buluştuğunu tespit etti. Bunun üzerine, MİT'in sahadaki unsurları fırın işleten Kemal Atalay'ı takibe aldı. Birkaç hafta içinde alışkanlıkları tespit edilen mavi kategorideki terörist Ekinci, Irak'ın Zap alanında düzenlenen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN TALİMATINI VERDİ
Terör örgütü PKK'ya 1999 yılında katıldığı belirlenen terörist Ekinci'nin, Hakkari Çukurca'da 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı mayın yerleştirme gibi birçok eylemin talimatını verdiği ve son dönemde Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ile güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmeye çalıştığı bildirildi.



PKK EŞCİNSEL VAKALARI ÖRTBAS EDİYOR
Öte yandan, son dönemde örgütün gerçek yüzünü görüp kaçan PKK'lıların ifadelerini inceleyen güvenlik analistleri, örgütte eşcinselliğin giderek artış gösterdiğini, orta seviyedeki PKK'lı yöneticilerin tecavüz şikayetlerini örtbas etmelerinin kaçışları artırdığına dikkat çekti. Uzmanlar terörist Ekinci'nin, kardeşi Kemal Atalay ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyi bilmesine rağmen rapor etmeyen PKK'lı Fehmi Atalay'ın davranışını, PKK'da eşcinsel vakaların örtbas edilmesine örnek gösterdi.

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