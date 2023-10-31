31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Metina sorumlusu Cahit Aktay operasyonla etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Metina sorumlusu Cahit Aktay operasyonla etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2023 10:25
Son dakika haberi...MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
Katil İsrail’den Cenin’e baskın
Katil İsrail'den Cenin'e baskın
BM Dünya Şehirler Günü
BM Dünya Şehirler Günü
Katil İsrail’in Gazze katliamında 25. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün
“Küfürbaz savcı” hakkında skandal karar
“Küfürbaz savcı” hakkında skandal karar
PKK’ya kış operasyonu
PKK'ya kış operasyonu
Kritik Kabine bugün
Kritik Kabine bugün
ABD’den çifte standart!
ABD’den çifte standart!
Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman
Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman
İşgal altındaki Doğu Kudüs karıştı
İşgal altındaki Doğu Kudüs karıştı
İsrail’in alçak girişimi! Canlı yayında anlattı
İsrail'in alçak girişimi! Canlı yayında anlattı
7 Ekim şoku! ABD’nin ve AB’nin korkusu ne?
7 Ekim şoku! ABD’nin ve AB’nin korkusu ne?
Daha Fazla Video Göster