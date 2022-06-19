19 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MİT'ten muhteşem operasyon! Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Bombayı sadece teröristlerin kafasına çakmadı
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Operasyonun önemi ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyon ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bombayı füzeyi sadece teröristlerin kafasına çakmadı" ifadelerini kullandı.