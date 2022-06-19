MİT'ten muhteşem operasyon! Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: Bombayı sadece teröristlerin kafasına çakmadı

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Operasyonun önemi ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, operasyon ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bombayı füzeyi sadece teröristlerin kafasına çakmadı" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN