MİT’ten MOSSAD’a bir darbe daha! Dikkat çeken isim: Hamza Turhan Ayberk…

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dikkat çeken bilgilerden bir tanesi gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edilmiş durumda.

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