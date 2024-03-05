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MİT’ten MOSSAD’a bir darbe daha! Dikkat çeken isim: Hamza Turhan Ayberk…

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 09:55
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dikkat çeken bilgilerden bir tanesi gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edilmiş durumda.
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