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MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyonu! Gara, Sincar ve Kandil'de sorumlu seviyedeki 3 PKK'lı öldürüldü

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 16:18
Güncelleme:03.09.2021 16:20
Son dakika haberi... MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi. A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak konuyla ilgili detayları anlattı. Ulak, “Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında operasyonlarına aralıksız devam ederken MİT özellikle Suriye ve Kuzey Irak’ta destan yazıyor. Adım adım takip sonrasında Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren terör örgütü PKK mensubu 3 terörist SİHA’mız tarafından nokta atışıyla tespit edilerek vurularak yok edildi." ifadelerini kullandı.
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