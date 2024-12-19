MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın Cezire sözde sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK Cezire Bölgesi sözde Genel Sorumlusu 'Nesrin Amed' kod adlı Yayla Kızılkaya’yı Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürdü. 14 yaşında örgüte katılan Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’deki silahlı faaliyetleri yürütüyordu. PKK’nın kadın kadrolarının yönetiminden sorumlu olan Kızılkaya, Suriye’de ideolojik ve örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu üstleniyordu.

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