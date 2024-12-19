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MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın Cezire sözde sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya öldürüldü

MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın Cezire sözde sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 10:11
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK Cezire Bölgesi sözde Genel Sorumlusu 'Nesrin Amed' kod adlı Yayla Kızılkaya’yı Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürdü. 14 yaşında örgüte katılan Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’deki silahlı faaliyetleri yürütüyordu. PKK’nın kadın kadrolarının yönetiminden sorumlu olan Kızılkaya, Suriye’de ideolojik ve örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu üstleniyordu.
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MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın Cezire sözde sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya öldürüldü
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