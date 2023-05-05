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MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta operasyon! "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven öldürüldü

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 10:11
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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