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MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Celal Kaya etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 09:49
Son dakika haberi… PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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