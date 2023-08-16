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MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Sidar Serhat kod isimli Celal Birdal etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 16.08.2023 09:38
Son dakika haberi... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod isimli Celal Birdal'ı Irak/Gare'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
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