05 Mayıs 2023, Cuma
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Miting meydanları ne diyor? The Economist'in skandal kapağına A Haber'de sert tepki: 14 Mayıs gerçek anlamda kapak olacak!
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan'ın mitinglerinde alanı dolduran onbinlerin anlamı ne? Meydanlar ne anlatıyor? Batı neden Erdoğan'ı hedef alıyor? The Economist'in skandal kapağı ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.