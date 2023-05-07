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Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor? Metrobüs... Marmaray... Yenikapı Metrosu... Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 09:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği dev mitingte İstanbullular ile buluşacak. Miting öncesi, Millet Bahçesi'nde hummalı bir hazırlık çalışması vardı. A Haber ekipleri farklı noktalardan son durumu aktardı.
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Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor?
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