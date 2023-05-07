Miting alanına ulaşım nasıl sağlanıyor? Metrobüs... Marmaray... Yenikapı Metrosu... Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği dev mitingte İstanbullular ile buluşacak. Miting öncesi, Millet Bahçesi'nde hummalı bir hazırlık çalışması vardı. A Haber ekipleri farklı noktalardan son durumu aktardı.

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