24 Mayıs 2023, Çarşamba
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MİT'in MOSSAD'a düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı! Kurşun ve beyaz gül detayı...
MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT'in, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. MOSSAD yöneticileriyle Avrupa'nın çok sayıda noktasında görüşen casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı. Küçükkaya'nın yakalanmasına sebep olan hedefteki şahıslardan birine gönderdiği 2 beyaz gül ve 1 merminin yer aldığı tehdit paketi de görüntülendi.