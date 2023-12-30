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MİT'den Suriye'de nokta operasyon! Şehitlerimizin intikamı alınıyor, PKK'nın sözde sorumlular birer birer etkisiz hale getiriliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 11:12
Güncelleme:30.12.2023 11:15
Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor. Milli istihbarat teşkilatı, PKK/YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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