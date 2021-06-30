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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Gara'ya hava harekatı: 7 terörist etkisiz hâle getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2021 17:48
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
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