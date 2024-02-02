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MİT ve Emniyet'ten MOSSAD'a operasyon! İstanbul ve İzmir'de para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 10:10
Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
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