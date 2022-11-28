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MİT ve Emniyet’ten DHKP/C'ye darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul’da yakalandı

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 12:08
Terör Örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur MİT -Emniyet ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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