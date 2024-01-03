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MİT MOSSAD’ı nasıl avladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 23:41
MOSSAD Türkiye’de kimi hedef alacaktı? MOSSAD casuslarının planı neydi? Kimleri takibe almışlardı? MİT MOSSAD’a hangi operasyonları yaptı? Gazeteci Zafer Şahin ve Savunma-Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulundu.
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