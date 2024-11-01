MİT istihbarat belgelerini paylaştı! Hepsi "özel" koleksiyondan!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koleksiyonunda bulunan resmi istihbarat belgelerinin bazılarını paylaştı. Özel koleksiyon içerisinde yer alan belgelerde Maksim Gorki'nin Ana isimli romanına ait filmi, Halide Edip Adıvar ile ilgili detay ve Hitler'in en yakınlarından olan Alman Propaganda Bakanı Goebbels'in takibine ilişkin olanlar dikkat çekti.

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