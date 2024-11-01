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MİT istihbarat belgelerini paylaştı! Hepsi

MİT istihbarat belgelerini paylaştı! Hepsi "özel" koleksiyondan!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 10:49
Güncelleme:01.11.2024 10:54
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koleksiyonunda bulunan resmi istihbarat belgelerinin bazılarını paylaştı. Özel koleksiyon içerisinde yer alan belgelerde Maksim Gorki'nin Ana isimli romanına ait filmi, Halide Edip Adıvar ile ilgili detay ve Hitler'in en yakınlarından olan Alman Propaganda Bakanı Goebbels'in takibine ilişkin olanlar dikkat çekti.
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MİT istihbarat belgelerini paylaştı!
MİT istihbarat belgelerini paylaştı!
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