14 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MİT Başkanı Kalın'dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes
MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2025 09:17
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes
Ahmet Şara: 14 milyon Suriyeli geri dönecek
Ahmet Şara: 14 milyon Suriyeli geri dönecek
Gazze’de ateşkes umudu!
Gazze’de ateşkes umudu!
MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas!
MİT Başkanı Kalın'dan Hamas ile kritik temas!
Narkokapan operasyonu! 11 milyon hap ele geçirildi
Narkokapan operasyonu! 11 milyon hap ele geçirildi
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!
CHP’li isimden Rıza Akpolat’a ilişkin itiraf gibi sözler!
CHP'li isimden Rıza Akpolat'a ilişkin itiraf gibi sözler!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı
ABD’de hangi ünlülerin evi yandı?
ABD’de hangi ünlülerin evi yandı?
Başkan Erdoğan’dan en az 3 çocuk çağrısı
Başkan Erdoğan'dan en az 3 çocuk çağrısı
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
ABD yangına müdahalede neden başarısız?
ABD yangına müdahalede neden başarısız?
Tek seferlik doğum yardımı 5 bin TL
Tek seferlik doğum yardımı 5 bin TL
Daha Fazla Video Göster