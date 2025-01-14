MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

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