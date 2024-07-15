15 Temmuz 2024, Pazartesi
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Miniklerden 15 Temmuz şehitlerine duygulandıran mektup! İşte duyguların yazıya döküldüğü o sözler...
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 geçti ama Türk milleti, o karanlık geceyi ve şehitlerini unutmadı. TÜGVA yaz okulunda şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı. Mektupların bir kısmı, şehit ailelerinin de katıldığı bir kahvaltı programında kendilerine ulaştırıldı. Mektupları okuyan şehit yakınları ve anneleri gözyaşlarına hakim olamadı. İşte duyguların yazıya döküldüğü o mektuplar....