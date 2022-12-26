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Milyonların gözü bu toplantıda! EYT düzenlemesi bugün açıklanır mı? Emekli ve memur zammı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 09:22
Gözler yılın son Kabine toplantısında. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, fahiş fiyatla mücadele, doğal gaz çalışmaları... Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Yılın son kabine toplantısından yeni müjdeler bekleniyor.  Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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