26 Aralık 2022, Pazartesi
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Milyonların gözü bu toplantıda! EYT düzenlemesi bugün açıklanır mı? Emekli ve memur zammı ne olacak?
Gözler yılın son Kabine toplantısında. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, fahiş fiyatla mücadele, doğal gaz çalışmaları... Kabine kritik başlıklarla toplanıyor. Yılın son kabine toplantısından yeni müjdeler bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.