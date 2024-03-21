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Milyonlarca emekli için düzenleme yolda! AK Partili Fatih Şahin: Olgunlaşınca Başkan Erdoğan açıklayacak

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 21.03.2024 09:57
Dün Burdur mitinginde enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar veren Başkan Erdoğan "Göstergeler gayet iyi, ekonomi programının sonucunu yılın ikinci yarısında göreceğiz. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloyu çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklamada emeklilerin zam beklentilerinin karşılanacağını belirterek, "Çalışmalar olgunlaşınca Başkan Erdoğan paylaşacak" dedi.
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