Milli uyanışın 104. yılı! İlk tören Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler, sporcular, bakanlık personelleri ve federasyon temsilcileri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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