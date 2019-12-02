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02.12.2019

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika NATO mesajı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş; ülkemiz de her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir" denildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"NATO'nun çok önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

"Türkiye, NATO'da tam siyasi kontrole sahiptir yani veto hakkı vardır. Avrupa dışı birçok bölgede düzenlediği operasyonlara Türkiye askeri katkıda bulunmuştur. NATO hareket ve misyonlarına katkı anlamında Türkiye en fazla katkı yapan ilk 5 ülke arasındadır. Türkiye NATO'nun 2. en büyük ordusuna sahiptir."

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