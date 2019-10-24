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24.10.2019

Milli Savunma Bakanlığı‏ndan Barış Pınarı Harekatı için teşekkür mesajı ve videosu

Milli Savunma Bakanlığı‏ sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile bir teşekkür mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayan, gönderdikleri selamlarla moral ve motivasyonumuzu artıran asil milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız.” İfadelerine yer verildi. Video klipte TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun harekat görüntülerine yer verildi. Klipte ayrıca Başkan Erdoğan, Bakan Hulusi Hulusi Akar, komutanlar ve vatandaşların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe gönderdiği asker selamlarına ve mesajlarına yer verildi.

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