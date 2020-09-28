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Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a destek mesajı: Can kardeşlerimizin yanındayız

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Giriş: 28.09.2020 20:55
Güncelleme:29.09.2020 09:15
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

Öte yandan yaylaşılan görüntülerde "Çırpınırdın Karadeniz" şiirine de yer verildi.

Bugün de yaygın şekilde bilinen ve dile getirilen "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazılış ve besteleniş hikayesi, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi birlikteliğine ışık tutuyor. Ünlü "Çırpınırdın Karadeniz" şiiri, Gence'de 15 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı girişini ilan etmesinin ardından, bu gelişmenin heyecanıyla Azerbaycan'ın milli şairi Ahmed Cevad tarafından yazıldı.

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