Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı video: "Hayat normale dönüyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden kurturulan ilçelerde hayat normale dönmeye başladı. YPG/PKK terör örgütlerinden arındırılan ilçelere Mehmetçik'in yardım eli de uzandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı." ifadelerinin yer aldığı bir video yayınladı. Videoda kahraman Türk askerinin Suriye'deki vatandaşlara yardım ettiği görüntülere yer aldı.