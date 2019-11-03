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03.11.2019

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi'nin attığı siyasi adımlara ilişkin açıklamalar yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefiklik ruhuna aykırıdır" denildi.

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