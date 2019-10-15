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15.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan YPG'li teröristin konuşmalarını yayınladı
Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG’li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı. Terörist, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlattı.
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