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15.10.2019

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan YPG'li teröristin konuşmalarını yayınladı

Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG’li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı. Terörist, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlattı.

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