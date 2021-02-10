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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kuzey Irak'a 'Pençe Kartal-2' harekatı

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 13:28
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak için saat 02.55'ten itibaren düzenlenen operasyona devam ediliyor." açıklamasında bulundu. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55'ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

"OPERASYONA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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