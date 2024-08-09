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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 15:15
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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